الفصائل الفلسطينية ترفض تخريب جهود مصر في غزة

أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، كل المحاولات غير المسؤولة التي تحاول حرف البوصلة وتخريب الجهد المصري، ومنها عملية إطلاق الصواريخ الليلة الماضية على مدينة بئر السبع.

وأكدت الفصائل في بيان لها، أنها جاهزةٌ للتصدي لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، وأنها حين تقوم بذلك لا تختبئ خلف أي ستار، بل تعلن ذلك بوضوح في إطار مسؤوليتها الوطنية.

وقالت:” لا يزال شعبنا الفلسطيني يخوض معركته بكل قوةٍ واقتدار عبر فعاليات مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، وإننا في غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة نقف مع أبناء شعبنا الذين يخرجون أسبوعيًا وفي كل الفعاليات الجماهيرية لتحقيق مطالبهم بنيل حريتهم والعودة إلى وطنهم”.

وأضافت:” كما أننا نتصدى لكل محاولات الاحتلال لحرف المسار الجماهيري لمسيرات العودة عبر تثبيت قواعد اشتباكٍ رادعةٍ معه”.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صاروخًا سقط، فجر اليوم الأربعاء، في فناء منزل بمدينة بئر السبع جنوب إسرائيل.

وبحسب تلك الوسائل أدى سقوط الصاروخ الذي أطلق من غزة إلى أضرار جسيمة في المنزل، إضافة إلى إصابات بالهلع.

من جهته أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي سقوط صاروخ على منزل في بئر السبع أُطلق من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن صاروخًا آخر تم تحييده، لكنه سقط في البحر قبالة غوش أدان، بالقرب من تل أبيب.

يأتي ذلك بالتزامن مع إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، معابر قطاع غزة، كما قررت تقليص مساحة الصيد في بحر غزة لـ3 أميال فقط.

وقال ماهر أبو العوف، مدير العمليات المركزية في هيئة المعابر والحدود الفلسطينية إن “الارتباط المدني أبلغهم بإغلاق قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، معبريْ “كرم أبو سالم” و”بيت حانون” شمال قطاع غزة حتى إشعار آخر.

وأضاف أنه تم كذلك تقليص مساحة الصيد إلى 3 أميال بحرية فقط، وذلك بسبب الأحداث في إشارة منه إلى سقوط صاروخ في بئر السبع.