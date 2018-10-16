ثعبان يلدغ طالبة في المرحلة الابتدائية بإحدى مدارس مصر (فيديو)

في واقعة تعد الأولى بالمدارس المصرية، لدغ ثعبان طفلة في المرحلة الابتدائية أثناء لهوها في حديقة مدرسة الثورة التجريبية بمنطقة إمبابة، ما أدى إلى تورم قدمها.

وروت ناهد والدة الطفلة “سجود” تفاصيل لدغ ثعبان لابنتها بالمدرسة، في تصريحات تلفزيونية بفضائية “النهار” قائلة: “ابنتي كانت تلهو وسط الأشجار في المدرسة وأرادت قطف وردة، ففوجئت بثعبان يلدغها في قدمها وعندما روت لي القصة لم أصدقها إلا بعدما رأيت قدمها تتورم وشاهدت اللدغة”.

وأضافت: “بعد توقيع الكشف الطبي على ابنتي وجدوا أن الثعبان غير سام، وحصلت على المصل الخاص به”.

وتابعت والدة الطفلة أنها نقلت ابنتها للمستشفى، وأكد الأطباء تعرضها للدغة ثعبان غير سام، متهمة المدرسة بالإهمال، وأن المدير لم يتحرك للتحقيق في الواقعة.

من جانبه رد مدير المدرسة أنور حامد على رواية والدة الطفلة، مشيرًا إلى أنه لم يكن يعلم شيئًا عن الواقعة، حتى يتخذ أي إجراءات.

وأضاف: “لو كنا نعلم بوجود ثعابين بالتأكيد لن ندفن رؤوسنا في الرمال، ولا أحد شاهد هذا الثعبان الذي ادعت الطفلة أنه لدغها في قدمها”.

وتزداد شكاوى أولياء الأمور من الإهمال في مدارس أبنائهم خلال الفترة الماضية، تنوعت بين تعدي المعلمين على الطلاب بالضرب، وعدم وجود مقاعد كافية لجميع التلاميذ وغيرها من الشكاوى.

وكانت آخر المشاهد المثيرة للجدل في مدارس مصر، تداول مقطع فيديو لطفل في المرحلة الابتدائية يطالب معلمته بأخذ قسط من النوم وهو يبكي، في الوقت الذي ظهرت الأخيرة في الفيديو ممسكة بعصا، ما أثار غضبًا واسعًا بين نشطاء السوشيال ميديا.