السيسي يمدّد حالة الطوارئ في مصر 3 أشهر

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، قرارًا بتمديد حالة الطوارئ مدة 3 أشهر جديدة في جميع أنحاء البلاد.

ونشرت الجريدة الرسمية نسخة من القرار، الذي نص على أن “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين”.

وتنص المادة الثالثة من القرار على “تفويض رئيس مجلس الوزراء باختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ”.

وتسمح حالة الطوارئ وفق القانون، بالمحاكمات أمام “محكمة أمن الدولة طوارئ”، التي يحدد هيئتها الرئيس، التي لا يمكن الطعن في أحكامها.

ولجأت مصر إلى فرض حالة الطوارئ للمرة الأولى في نيسان/أبريل 2017 بعد تنفيذ تفجيرين في كنيستين أسفرا عن مصرع نحو 45 قتيلًا، ويتم تجديدها كل ثلاثة أشهر أو أكثر قليلًا.