حبس سائح إيطالي 3 سنوات إثر إدانته بقتل مصري

عاقبت محكمة مصرية، الإثنين، سائحًا إيطاليًا، بالحبس 3 سنوات، إثر إدانته بقتل مواطن، صيف العام الماضي، شرق البلاد.

وأفادت بوابة صحيفة “الأهرام” مساء الإثنين، أن محكمة جنايات البحر الأحمر (شرق)، قضت، بالحبس 3 سنوات بحق السائح الإيطالي لوناردس إيفان.

وأوضحت أن السائح الإيطالي أدين بقتل المهندس المصري طارق الحناوي، في أغسطس/ آب 2017، بمدينة مرسى علم، بمحافظة البحر الأحمر.

ولم يوضح المصدر ما إذا كان الحكم “غيابيًا أم حضوريًا”. لافتًا أنه “أولي” قابل للطعن عليه، وفق القانون المصري.

وفي سبتمبر/ أيلول 2017 أخلت محكمة الغردقة الجزئية (محكمة أقل درجة من الجنايات)، سبيل السائح الإيطالي، بغرامة مالية، مع تعهده بعدم مغادرة البلاد على ذمة القضية.

وفي 10 أغسطس/ آب 2017، ألقت الشرطة المصرية القبض على السائح الإيطالي في مدينة مرسى علم، ونسبت له تهمة التعدي بالضرب حتى الموت على مهندس مصري، بعد أن منعه من النزول إلى البحر في قرية سياحية تحت الإنشاء يشرف على العمل بها.

وعقب الحادث بأربعة أيام، أعلنت إيطاليا اعتزامها عودة السفير الإيطالي للقاهرة بعد فترة من توتر العلاقات على خلفية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

وريجيني كان موجودًا في القاهرة منذ سبتمبر/ أيلول 2015، وعثر عليه مقتولًا على أحد الطرق غرب القاهرة، في فبراير 2016، وعلى جثته آثار تعذيب.