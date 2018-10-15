مصرع مصري اصطدمت مركبته بقطار والسلطات حمّلته المسؤولية

لقي مواطن مصري، الإثنين، مصرعه جراء حادث تصادم بين قطار ركاب ومركبة صغيرة، على شريط السكة الحديدية في الإسكندرية.

وأفاد بيان صادر عن هيئة سكك الحديد المصرية بأن قطار ركاب مطورًا اصطدم بسيارة نقل، خلال عبور الأخيرة من مكان غير معد للعبور على شريط سكك الحديد، “مرسى مطروح الإسكندرية”.

وحمّلت الهيئة في بيانها سائق السيارة مسؤولية الحادث، مؤكدة أنه لم يلتزم بتعليمات المرور أثناء عبور شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور.

وطالبت هيئة السكة الحديد قائدي المركبات الالتزام بتعليمات المرور عند العبور من على شريط السكة الحديد، بالعبور من على المنافذ القانونية؛ حفاظًا على أرواحهم وأمان وسلامة سير القطارات والركاب.