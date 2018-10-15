محافظة مصرية تحذف أسماء قادة الإخوان من شوارعها

ألغت محافظة البحيرة المصرية، اليوم الإثنين، أسماء شارعين يحملان أسماء قيادات جماعة الإخوان سيد قطب وحسن البنا، بشخصيات وطنية أخرى.

وقال اللواء هشام عبدالغني، محافظ البحيرة، في تصريحات صحفية، إنه تقرر تسمية الشارعين باسم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، والآخر باسم المشير محمد أبوغزالة، وزير الدفاع الأسبق.

جاء القرار بعدما تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق بلاغًا من أيمن محفوظ، المحامي، ضد وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة بصفتيهما، يتهمهما فيه بمخالفة قواعد ومقتضيات العمل بعدم تفعيل قرار تغيير أسماء شارعي حسن البنا وسيد قطب.

وذكر البلاغ أنه تلاحظ بمطالعته لبعض بطاقات الرقم القومي لعدد من المواطنين من محافظة البحيرة أن محل إقامتهم بأسماء شوارع تحمل اسم “سيد قطب، حسن البنا”، رغم كون الأول مؤسس جماعة الإخوان، التي صنفتها الحكومة المصرية “تنظيمًا إرهابيًا”، وحظرت جميع أنشطتها في عام 2013 بعد ثورة 30 حزيران/ يونيو.