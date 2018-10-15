مصر.. رفض طعن محمد مرسي وآخرين في قضية “إهانة القضاء”

قضت محكمة النقض، أكبر هيئة لنظر الطعون في مصر، يوم الإثنين، برفض الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد مرسي، و19 آخرين على الحكم الصادر ضدهم في قضية “إهانة القضاء”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت في كانون الأول/ ديسمبر 2017، حكمها بمعاقبة مرسي و19 آخرين بالحبس 3 سنوات، لإدانتهم في قضية “إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها، والتطاول عليهم، بقصد بث الكراهية”.

كما عاقبت المحكمة 5 آخرين وهم: محمود السقا، وعلاء عبدالفتاح، وعمرو حمزاوي، وتوفيق عكاشة، وأمير سالم، بدفع غرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه، كما قضت بإلزام مرسي بتعويض مؤقت قدره مليون جنيه للقاضي علي النمر في قضية “إهانة القضاء”.