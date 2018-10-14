مصر تحاول سد عجزها بقروض بنكية بقيمة 15 مليار جنيه

اقترضت الحكومة المصرية اليوم الأحد، 18.25 مليار جنيه من البنوك المحلية عن طريق طرح سندات وأذون خزانة، لسد عجز الموازنة وتغطية احتياجاتها.

وطرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 18.25 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات.

وتعد البنوك المحلية العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات.

وتبلغ قيمة الطرح الأول نحو 9.750 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 8.5 مليارات جنيه لأجل 273 يومًا، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي.

وتنوي الحكومة المصرية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 498.750 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، في الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون الأول 2018، مقابل 475.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من نفس العام.