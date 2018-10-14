مصر تعيد فتح معبر رفح البري في الاتجاهين

أعادت السلطات المصرية، فتح معبر رفح البري بشمال سيناء في كلا الاتجاهين، اليوم الأحد لعبور المسافرين الفلسطينيين، وإدخال المساعدات الإنسانية بمختلف أشكالها، بعد انتهاء العطلة الأسبوعية.

وأغلقت السلطات المصرية، معبر رفح البري بشمال سيناء الجمعة الماضي، بسبب العطلة الأسبوعية، قبل أن تقوم بفتحه مرة أخرى اليوم.

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية، أعلنت عن آلية السفر عبر معبر رفح البري للمتبقي من الحافلة السابعة والحافلتين الثامنة والتاسعة، بأن التجمُّع سيكون صباحًا في صالة “النجار” بخان يونس مع اصطحاب أمتعتهم للسفر، وإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وحجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

جدير بالذكر أن الأسبوع الماضي، شهد معبر رفح البري تنقل 2027 مسافرًا من الجانبين، إذ وصل إلى الأراضي المصرية قادمًا من قطاع غزة 1368 مسافرًا، وغادر الأراضي المصرية إلى القطاع 659 مسافرًا، فيما شهد المعبر عبور عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات المتنوعة إلى قطاع غزَّة.