شاهد صورة لسيارة إسعاف تُثير السخرية في مصر.. ماذا تنقل؟

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في مصر، صورة تظهر سيارة إسعاف تنقل قطعة أثاث خشبية داخل أحد أحياء القاهرة.

وكتب أحد النشطاء معلقًا على الصورة قائلًا: “ولو في مريض محتاج سيارة يستنى، دا لو مامتش بلا وجع دماغ”، وكتب آخر ساخرًا: “أصل كدة كدة المرضى بيموتوا فقالوا يجيبوا فلوس بطريقة تانية”، في حين علق ثالث: “ما تفهموش غلط الأنتريه رجله مكسوره هتتجبس بس”.

وبدروها، أكدت هيئة الإسعاف المصرية، أنها أوقفت السائق والمسعف المشاركينِ في الواقعة لحين خضوعهما للتحقيق، مشيرة إلى تطبيق منظومة مراقبة للسيارات لمواجهة مثل هذه التصرفات.