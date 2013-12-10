مدارس السعودية لا تصلح للتعليم

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هيئة "حقوق الإنسان" توجّه جملة من الانتقادات لوزارة التربية في السعودية، وترى أن مدارسها لا تمثّل بيئة مناسبة للتعليم.