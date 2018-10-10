للمرة الثانية خلال أيام.. فيديو يوثق تحرش معلم مصري بطالبة أثناء درس خصوصي

قررت الإدارة التعليمية بمركز مغاغة في محافظة المنيا بصعيد مصر إحالة معلم تحرش بتلميذة إلى التحقيق وإبعاده تمامًا عن السلك التعليمي.

وأظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي واقعة التحرش، فيما تقدم ولي أمر الطالبة ببلاغ إلى النيابة العامة، صدر على إثره القبض عليه، ويتم التحقيق معه.

وتأتي هذه الواقعة بعد أيام من تحرش مدرس بطفلة عمرها 11 عامًا، بمحافظة الشرقية خلال درس خصوصي أيضًا.

وتثير مراكز الدروس الخصوصية الأزمات في مصر سواء لوزارة التربية والتعليم أو الأهالي، خاصة أنها لا تحصل على تراخيص ولا يمكن فرض الرقابة عليها أو خضوعها لشروط تحمي الطلاب، بحسب المختصين.