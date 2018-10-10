النيابة المصرية تخلي سبيل نجل مرسي بعد توقيفه ساعات

قال عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، يوم الأربعاء، إن عبدالله، نجل مرسي، تم إخلاء سبيله بكفالة مالية.

وأوضح عبدالمنعم عبدالمقصود، عضو هيئة الدفاع عن مرسي في تصريح أن “عبدالله تم توقيفه صباح اليوم، وإحالته لنيابة أمن الدولة العليا”.

وأضاف: قررت النيابة إخلاء سبيل عبدالله، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه ما يعادل نحو (280 دولار)، على ذمة التحقيقات في اتهامات موجهة إليه بينها “الانضمام لجماعة محظورة والتحريض على العنف”، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وتابع “لم تتضح بعد كيفية إتمام قرار النيابة بإخلاء سبيله أو المكان الذي سيطلق منه سراحه مقر النيابة أم مركز الشرطة”.