سجين مصري هارب من 177 حكمًا قضائيًا

أعلنت وزارة الداخلية في مصر، اليوم الأربعاء، ضبط متهم هارب من 177 حكمًا قضائيًا في قضايا متنوعة.

وأوضحت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام التابعة لوزارة الداخلية، أن المتهم باسم محمد صلاح صاحب محلات للملابس الجاهزة، وشركة سياحة، صادر بحقه 177 حكمًا قضائيًا في قضايا شيكات.

وبينت أن المتهم جرى ضبطه في منطقة المقطم بمحافظة القاهرة شرقي مصر، بعدما تلقت بلاغات عنه من قبل بعض جيرانه بتردده على المكان.

ولفتت إلى أنها أودعت المتهم أحد مراكز الشرطة تمهيدًا لإحالته للسجن لتنفيذ الأحكام الصادر ضده، ومحاكمته من جديد في عدد من القضايا الأخرى المتعلقة بالاحتيال والنصب.