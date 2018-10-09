أحكام مشددة بحق 22 متهمًا بتصوير قاعدة عسكرية في مصر

أصدرت محكمة عسكرية مصرية، الثلاثاء، أحكامًا متفاوتة بحق 22 متهمًا بينها المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تصوير قاعدة عسكرية”.

وجاء حكم محكمة شرق القاهرة العسكرية بالسجن المؤبد لـ9 متهمين، والحبس المشدد 15 سنة لـ 4 متهمين، و10 سنوات لـ 4 آخرين، و5 سنوات مشددة لـ 5 متهمين، في قضية “تصوير قاعدة بلبيس الجوية”.

وواجه المتهمون عدة اتهامات على رأسها “الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس الجوية، تمهيدًا لاستهدافها، ووضع المتهمين عبوة ناسفة بجوار قصر القبة”.

وتضمنت الاتهامات الموجهة للمدانين: “قتل نائب مأمور قسم شرطة بالسويس، ووضع عبوة متفجرة بجوار سينما ريسانس بالسويس، واستهداف سيارات الجيش بطريق مصر – إيران، واستهداف خط الغاز بشركة السويس للبترول، وقتل جنود القوات المسلحة بخدمة تأمين أسوان – بدر السويس، واستهداف إحدى السفن بالقناة”.

وذكرت التحقيقات أنّ المدانين “رصدوا عددًا من الأكمنة الشرطية والمنشآت الحيوية والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست خلافًا لأحكام الدستور والقانون، وتلقي تدريبات على يد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء واستهداف قوات الأمن”.