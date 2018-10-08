بسبب أردوغان.. “الإخوان” تجمد عضوية آيات عرابي.. والأخيرة ترد

قرر ما يعرف بـ”المجلس الثوري” التابع للإخوان تجميد عضوية الإعلامية الموالية للجماعة آيات عرابي، بسبب منشورات لها عبر “فيس بوك” هاجمت فيها الحكومة التركية.

وأصدر المجلس الإخواني ما يشبه بـ”بيان اعتذار” عقب تصريحات آيات عرابي، وأعلن نصًا: تجميد عضوية أي عضو يساهم أو يشارك بقصد أو بدون قصد في الهجوم المستمر على الحكومة أو القيادات التركية”.

من جهتها أعلنت عرابي الهاربة في أمريكا، استقالتها من الكيان الذي أسسه الإخوان في الخارج، بعدما وصفت اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بالرواية “الساذجة ” و”المخصصة لخداع الناس”.

كما اتهمت عرابي في بيان استقالتها النظام التركي بأنه غير أمين في الملف السوري، وكشفت أن قيادات الإخوان حاولوا إثناءها عن الهجوم على نظام أردوغان لكنها رفضت.

وتثير عرابي الجدل بصفة مستمرة وكانت قد دعت إلى الكفر بـ”الوطن”، كما تبنت حملة “نشر قصص جنسية” للشخصيات المعارضة لجماعة الإخوان، ومن بين تصريحاتها: العرب ينظرون للمرأة لو وصلت المريخ على أنها لا تصلح إلا للسرير والطبيخ.