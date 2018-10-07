مصر تعوّض ضحايا حريق الوادي الجديد بمليوني جنيه

قرّرت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، صرف مليوني جنيه تعويضًا للأسر المتضررة من حادث حريق الوادي الجديد جنوب مصر.

واندلع حريق ضخم في ساعة متأخرة من يوم الجمعة الماضي تسبب في احتراق قرية كاملة، وأسفر عن إصابة 32 شخصًا بحالات حروق واختناق وجروح، إضافة إلى احتراق ما يقرب من 60 فدانًا من النخيل.

وكلّفت الوزارة، الأخصائيين والباحثين الاجتماعيين بمديرية التضامن بالوادي الجديد، بسرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية واستيفاء المستندات المطلوبة لتسليم التعويضات للأسر المتضررة.

وأكدت الوزارة في بيان، أن نتائج الأبحاث ستكون بداية تقديم عدد من خدمات من مساعدات تكافل وكرامة والمعاشات التأمينية والقروض الحسنة والمساعدات المالية للمتضررين.