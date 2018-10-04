مصر توسع ملاحقاتها لرجال الشرطة في قضية “تجار الحشيش”

ألقت الجهات المعنية في مصر، اليوم الخميس، القبض على 4 رجال شرطة لضمهم كمتهمين جدد في القضية التي عرفت إعلاميًّا بـ”فضيحة تسريب المعلومات لتجار الحشيش”.

وارتفع عدد المتهمين في القضية التي أثارت جدلًا كبيرًا داخل أروقة وزارة الداخلية في مصر إلى 16 متهمًا جميعهم بدرجة أمناء شرطة.

وكشفت تحقيقات نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية أن عدد المتهمين فى القضية رقم (1 جنايات الأميرية لسنة 2018) ارتفع ليصل إلى 16 أمين شرطة؛ لاتهامهم بتسريب معلومات عن تحركات المأموريات إلى 12 تاجرًا من كبار تجار المخدرات في البلاد.

واستمعت النيابة لأقوال المتهمين الجدد في القضية لإدانتهم في وقائع تسريب معلومات للعناصر الخطرة.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، جدد أخيرًا حبس 12 أمين شرطة 15 يومًا على ذمة التحقيق في تلك القضية.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين أثناء عملهم بمباحث الأميرية كوَّنوا تشكيلًا عصابيًّا فيما بينهم مستغلين عملهم في وحدة البحث الجنائي، وقاموا بالتواصل مع تجار المخدرات، وإبلاغهم عن المأموريات التي تستهدفهم مقابل حصول كل أمين شرطة على مبالغ مالية.

يذكر أن النيابة العامة قرَّرت في أبريل/نيسان الماضي حبس 10 أمناء وأفراد شرطة في القضية بعد تأكيد تورطهم في القضية وإحالتهم للمحاكمة، إلا أن القضية لا تزال تثير الجدل، وتكشف المزيد عن تفاصيل جديدة بشأن تورّط آخرين.