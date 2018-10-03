ضبط مركز تمويل لجماعة الإخوان المسلمين في مصر

أعلنت وزارة الداخلية المصرية الأربعاء، عن اقتحام إحدى بؤر التمويل التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، حين داهمت قوة أمنية أحد العقارات في منطقة كرداسة والتي كانت من أهم مناطق تمركز عناصر وقيادات الجماعة.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، إنها “تلقت معلومات تفيد بالوصول إلى المركز الذي يتم من خلاله إمداد عناصر الجماعة بالأموال على مستوى الجمهورية، حيث جرى ضبط 2.5 مليون جنيه سيولة داخل إحدى الشقق السكنية بحوزة قيادي من الجماعة في منطقة كرداسة”.

وأضافت أنّ “جهاز الأمن الوطني تعقَّب سيارة ملاكي تنقل الأموال إلى مركز الإمداد في منطقة كرداسة، قادمة من محافظة المنصورة شمال العاصمة”.

وأوضحت الوزارة أن “أجهزة الأمن داهمت المكان، وضبطت قياديًا من الجماعة برفقة شخص آخر، وبحوزتهم 2.5 مليون جنيه، كما تبين أنّهم ينقلون الأموال إلى عناصر الجماعة بكافة المحافظات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجرى عرضهم على النيابة التي باشرت التحقيق”.

وقرّر القضاء المصري مصادرة أموال مرشد جماعة الإخوان و1588 آخرين من الجماعة، بينهم قيادات بارزة، شملت 118 شركة، و1133 جمعية و104 مدارس و39 مستشفى و62 موقعًا إخباريًا وقناة فضائية لتمويلها الإرهاب.

وشمل التحفظ جميع الأموال والحسابات والأرصدة البنكية بالعملة المصرية والأجنبية، والودائع أيًا كان مسماها، وجميع أنواع الأسهم، والأوراق والسندات المالية، والأراضي والعقارات، والأطيان الزراعية والمنقولات، سواء أكانت مملوكة ملكية مباشرة أو غير مباشرة.

وفي سبتمبر2013، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمًا بـ”حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأي مؤسسة متفرعة منها، أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة”.

وشكّلت الحكومة المصرية في كانون الأول/يناير 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة للإخوان، عقب اعتبار الجماعة منظمة “إرهابية”، بموجب قرار حكومي.