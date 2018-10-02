مصر.. القبض على الفتاة الراقصة فوق السيارة بالشارع العام (صور)

ألقت الشرطة المصرية القبض على الفتاة التي ظهرت ترقص أعلى سيارة بطريق صلاح سالم في العاصمة المصرية القاهرة بصحبة قائد السيارة.

وقال مصدر أمني إنه فور مشاهدة الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، قامت الأجهوة الأمنية بتحديد هوية صاحب السيارة والفتاة التي كانت برفقته وتم ضبطهما وتحويلهما للنيابة العامة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة صور لفتاة ترقص أعلى سيارة بطريق صلاح سالم في القاهرة بطريقة أثارت استغراب المارة وغضبهم من التصرف الذي اعتبروه لا يتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع المصري.

وأثارت تلك الصور ردود فعل استهجنت هذا التصرف، وطالب أغلبها بمحاسبة الفتاة لوقف مثل هذه التصرفات التي علاوة على مخالفتها لقيم المجتمع، تنطوي على تعريض حياة الناس للخطر.