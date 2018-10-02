مصر.. إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق متهمي خلية “العائدون من ليبيا”

ألغت أعلى محكمة للطعون في مصر، يوم الثلاثاء، أحكام الإعدام والسجن المشدد بحق المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بخلية “العائدون من ليبيا“.

وأصدرت محكمة النقض حكمًا، اليوم، بقبول طعن المحكوم عليهم في قضية “العائدون من ليبيا” على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن المؤبد، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات.

جاء قرار محكمة النقض عقب توصية من نيابة النقض بقبول طعن المتهمين وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة متهمين اثنين بالإعدام شنقًا، ومعاقبة 4 آخرين بالسجن المؤبد، و7 متهمين بالحبس المشدد 3 سنوات، ومتهم آخر بالسجن 15 سنة.

وكان النائب العام الراحل هشام بركات، أمر في شباط/ فبراير 2015، بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية؛ بعد ضبطهم بمنفذ السلوم (غربي البلاد) أثناء عودتهم من دولة ليبيا؛ لاتهامهم بالضلوع في أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضي المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد، وكانت أولى جلسات المحاكمة في مطلع سبتمبر 2015.

وأسندت النيابة العامة وقتها للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، ومد تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة، رغم علمهم بوسائلها.