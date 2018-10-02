وفاة الفنان المصري جلال عبد القادر عن عمر 63 عامًا

توفي الفنان المصري جلال عبد القادر، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 63 عامًا، بعد صراع مع المرض، إذ اشتهر بدور الأب في السينما المصرية، ومن المقرر أن يتم تشييع جثمانه اليوم.

يذكر أن الفنان الراحل هو ممثل مصري، ومخرج مسرحي، من مواليد ديسمبر/ كانون الأول 1955، وشارك في عدد كبير من أعمال الدراما التلفزيونية، أهمها “الجماعة 2″، و “دهشة” مع يحيي الفخراني، و “سيدنا السيد” مع جمال سليمان، و “الميزان” مع غادة عادل، و “اسم مؤقت” مع يوسف الشريف.

كما شارك الراحل في العديد من الأعمال التلفزيونية منذ ثمانينيات القرن الماضي، منها “الأنصار”، و”ليالي الحلمية“، ليتجه إلى المسرح لفترة، ويخرج عدة مسرحيات، منها “ليله مزيكا” و “واد عفريت”، ومن أبرز أعماله أيضًا “بوابة الحلواني”، و “العصيان”، و “قضية رأي عام”.