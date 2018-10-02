إخلاء عقارات أثرية في مصر بعد انهيار عقار بشكل مفاجئ

أخلت الجهات المعنية في مصر، اليوم الثلاثاء، عدة عقارات أثرية بالعاصمة القاهرة، من قاطنيها؛ بسبب تخوفات من انهيارها، لتأثرها بانهيار عقار في نفس الشارع.

وانهار عقار في شارع الأزهر الأثري بوسط القاهرة اليوم بشكل مفاجئ، دون أن يتسبب في وقوع أي وفيات أو إصابات.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغًا بانهيار العقار رقم 48 بشارع الأزهر، إلى جانب حدوث تشققات ببعض المنازل القريبة منه.

وسارعت الجهات الأمنية إلى إخلاء سكان غالبية عقارات الشارع، لحين استقدام لجنة من وزارة الإسكان لمعاينة الموقع، والتأكد من مسألة انهيارها من عدمه.

وتعاني عدة محافظات مصرية، من بينها محافظتي القاهرة والإسكندرية من انهيارات مفاجئة في العقارات الجديدة والقديمة.

وقدرت منظمات مصرية وجهات رسمية، سقوط 304 ضحايا جراء انهيار 661 عقارًا خلال الثلاث سنوات الماضية فقط بمختلف أنحاء مصر.

وحسب إحصائيات وزارة الإسكان، بلغ عدد المباني في مصر عام 2015 نحو 9.4 مليون مبنى، منها 102 ألف مبنى لا تتوفر فيها شروط الصيانة العامة، فيما كشف تقرير لإحدى لجان البرلمان، أن العقارات الآيلة للسقوط يقترب عددها من 900 ألف عقار.