الجيش المصري يقتل قياديًا فلسطينيًا في داعش (صورة)

أعلنت حسابات تابعة لما يعرف بتنظيم “ولاية سيناء” المبايع لتنظيم داعش عن مقتل أحد قادته خلال الحملات التي تشنها القوات المصرية على عناصر التنظيم في شبه جزيرة سيناء.

ونعت حسابات تابعة للتنظيم على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” القيادي المسمى “أبو حمزة المقدسي”، الذي قُتل مؤخرًا في سيناء.

والمقدسي – فلسطيني الجنسية – هو أحد القيادات البارزة في التنظيم، وكان له دور في المواجهات التي دارت خلال الفترة الأخيرة بين القوات المصرية ومسلحي التنظيم بسيناء.

وبدأت القوات المصرية في التاسع من فبراير/شباط الماضي عملية عسكرية شاملة عبر تدخل جوي وبحري وبري، للقضاء على العناصر المسلحة في شمال ووسط سيناء ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل.

وأسفرت هذه العملية وفق مراقبين، عن “اختفاء العمليات الإرهابية نتيجة حصار التنظيمات الإرهابية ومقتل قياداتها”.