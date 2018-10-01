مصر.. إلقاء القبض على 21 متحرشًا بطالبات المدارس

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، الإثنين، القبض على 21 متحرشًا جميعهم من الشباب، بعدما حاولوا التحرش بالفتيات في محيط المدارس التعليمية بمحافظة القليوبية شرقي القاهرة.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، اليوم، إن الشباب الـ21 المقبوض عليهم، تحرشوا بطالبات بالشوارع وأمام المدارس بدائرة قسم أول شبرا الخيمة في محافظة القليوبية.

وأضافت الوزارة في بيانها، أنها حررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق، واستدعت أولياء الأمور الذين وقّعوا على الإقرارات القانونية اللازمة.

وبدأت وزارة الداخلية حملات لضبط المتحرشين أمام مدارس الإناث؛ لمواجهة الظاهرة التي تتعرض لها الفتيات في الشوارع وأمام المدارس في مختلف محافظات مصر.