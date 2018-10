معاقبة ضابط مصري اعتدى على سائق (فيديو)

View this post on Instagram

@eremnews . . أوقفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الإثنين، الضابط الذي ظهر في مقطع فيديو مسجل، وهو يعتدي على سائق تاكسي مستخدمًا سلاحه الميري، وهي الواقعة التي أثارت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، والتي عرفت إعلاميًا بـ “الضابط المعتدي”. #إرم_نيوز #تفاعل #لايك #لايكات #أخبار #نشر #السعودية #الإمارات #الكويت #عمان #البحرين #اليمن #مصر #الضابط_المعتدي #سائق_تاكسي