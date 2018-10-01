معاقبة ضابط مصري اعتدى على سائق (فيديو)

عاقبت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الإثنين، الضابط الذي ظهر في مقطع فيديو مسجل، وهو يعتدي على سائق تاكسي مستخدمًا سلاحه الميري، وهي الواقعة التي أثارت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، والتي عرفت إعلاميًا بـ “الضابط المعتدي”.

وأصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، قرارًا اليوم بإيقاف ضابط الشرطة عن العمل، وإحالته إلى قطاع التفتيش، لتولي التحقيق في تجاوزاته ضد مواطن.

وجاء القرار، بعدما تداول ناشطون في “فيسبوك”، مقطعًا مصورًا يظهر خلاله أحد رجال الشرطة، أثناء اعتدائه على سائق سيارة أجرة، بسلاحه الميري، تسبب في إصابته.

وفتحت وزارة الداخلية تحقيقًا في الواقعة، حيث تبين أنّ الشخص المعتدي يعمل بالفعل ضابط شرطة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية تجاهه، وبدأت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.

وأثارت تجاوزات فردية لعناصر من الشرطة جدلاً واسعًا في مصر، خلال الأشهر الماضية؛ ما دفع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مطالبة وزير الداخلية بتعديل قانون الشرطة، لمنع التجاوزات الفردية لأفراد الشرطة.

وانطلقت شرارة الغضب قبيل ثورة الـ 25 من يناير/ كانون الثاني؛ بسبب مقتل شاب في الإسكندرية يدعى خالد سعيد داخل أحد أقسام الشرطة، بات اسمه منتشرًا على نطاق واسع في مصر.