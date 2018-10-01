تحقيقات واقعة فيديو “فتاة التروسيكل” بمصر تكشف التفاصيل

فجرت تحقيقات النيابة العامة المصرية، في واقعة مقطع فيديو الفتاة التي ظهرت مقيدة من يديها فوق دراجة نارية في محافظة بورسعيد، مفاجأة كبرى، بعدما رفضت اتهام الشاب بالاعتداء عليها.

وفتحت نيابة منطقة المناخ بمحافظة بورسعيد، تحقيقات في الواقعة التي أثارت جدلًا كبيرًا في الأوساط الاجتماعية خلال الساعات الماضية، حيث جرى التحفظ على الفتاة من أجل الاستماع إلى أقوالها.

ورفضت الفتاة المعروفة إعلاميًا بـ “فتاة التروسيكل”، توجيه أي اتهامات للشاب بالاعتداء عليها، وذلك بعد ممارسة ضغوط عليها بعدم الإدلاء بالحقيقة.

وشهدت الواقعة المثيرة للجدل اهتمامات أمنية كبيرة، خاصةً مع صدور قرار من مديرية أمن محافظة بورسيعد بسرعة التحقيق في الواقعة، والوقوف على ملابساتها.

فيما ينتظر أن يتسلم والد الفتاة ابنته، بعدما رفضت النيابة العامة الإفراج عنها كونها قاصرًا وتبلغ من العمر 14 عامًا.

وفي السياق نفسه، ألقت قوة أمنية القبض على الشاب الذي ظهر في مقطع الفيديو، وهو يعتدي على الفتاة بالشارع العام، ويقيدها على عربة “تروسيكل”.

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا صورًا ومقطع فيديو لفتاة مصرية ظهرت مقيدة من يديها فوق دراجة نارية، في محافظة بورسعيد، ما أثار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.