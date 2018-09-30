وفد من “فتح” يتوجه إلى القاهرة.. هل تحدث انفراجة في ملف المصالحة؟

أعلنت حركة فتح أن وفدًا برلمانيًا فلسطينيًا برئاسة عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد، توجّه إلى العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في اجتماع اتحاد البرلمانيين العرب.

وأكد المتحدث باسم حركة “فتح” عاطف أبو سيف، خلال حديث خاص لـ”إرم نيوز”، أن “زيارة الوفد البرلماني إلى القاهرة من حيث المبدأ لا علاقة لها بالمشاورات الجارية مع حركة “حماس” فيما يتعلق بموضوع المصالحة الفلسطينية”.

لكن أبو سيف قال:”نتمنى على الإخوة في مصر أن يُحدثوا اختراقًا، و يستطيعوا إقناع حركة حماس بالتوقيع على شروط المصالحة الفلسطينية”.

وأضاف:”في حال وقَّعت حماس على هذه الشروط يمكن حينها الجلوس على طاولة مفاوضات واحدة مع حماس، والمطلوب من حماس أن تلتزم وتحترم توقيعها على الاتفاقيات السابقة”.

وأوضح أن “حماس كانت تريد امتلاك غزة، ووضع كل شيء تحت سيطرتها، وعندما فشلت حاولت أن تُصعّد ضد الرئيس محمود عباس، وضد السلطة”.

وكان وفد من قيادة حركة حماس في غزة والخارج برئاسة نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري، وصل أمس السبت إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين بشأن ملفي المصالحة الفلسطينية والتهدئة.