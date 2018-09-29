السفارة الأمريكية في القاهرة: ميلانيا ترامب ستزور مصر مطلع أكتوبر

كشفت السفارة الأمريكية في القاهرة، اليوم السبت، عن موعد زيارة زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مصر، مؤكدة أن ميلانيا ترامب ستقوم بأول رحلة منفردة لها منذ تسلم ترامب مقاليد الحكم في البيت الأبيض، إلى: مصر، وغانا، ومالاوي، وكينيا، خلال الأسبوع الأول من أكتوبر/ تشرين أول المقبل.

وبحسب بيان السفارة الأمريكية، فإن ميلانيا أتيحت لها الفرصة لمقابلة الأطفال في جميع أنحاء العالم منذ إطلاق حملة “كن بيست” في مايو، وتشجيع المنظمات والبرامج الناجحة التي تشارك هدفها كسيدة أولى للولايات المتحدة، وهو دعم ومساعدة الأطفال.

ولفتت السفارة إلى تصريحات ميلانيا التي قالت فيها:”منذ أن أصبحت السيدة الأولى، حظيت بشرف التحدث مع العديد من أزواج زعماء العالم، وتتحد دائمًا مناقشاتنا بالرغبة العالمية بتزويد الأطفال بالدعم والأدوات اللازمة لنمو البالغين السعداء والصحيين والمسؤولين، ويسرني أن أعمل مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بشأن ما أعرف أنه سيكون رحلة ذات مغزى”.

وأشار البيان، إلى أن مكتب السيدة الأولى يعمل عن قرب مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتخطيط الزيارات في رحلتها القادمة، إذ ستعمل على معرفة المزيد عن دور الولايات المتحدة في تقديم المساعدة للبلدان على تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتركز رحلتها على رعاية الأم والوليد في المستشفيات، والتعليم للأطفال، والثقافة العميقة، والتاريخ العريق في كل بلد أفريقي، وكيف تدعم الولايات المتحدة كل بلد في رحلته إلى الاعتماد على الذات، بحسب البيان.