مصر تعلن الإفراج عن صيادين احتجزتهم تركيا قبالة سواحل قبرص

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، الإفراج عن 5 صيادين كانوا محتجزين في قبرص الشمالية منذ نحو أسبوع؛ نتيجة إلقاء القبض عليهم بتهمة اختراق المياه الإقليمية التابعة لها.

وأشاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في بيان، بالتعاون الذي “بذله الجانب القبرصي مع السفارة المصرية في نيقوسيا، حتى تكللت الجهود بالنجاح في الإفراج عن الصيادين”.

وأوضح أبو زيد أنّ محكمة مقاطعة “كيرينيا” بشمال قبرص التركية، أصدرت حكمًا، اليوم، بتغريم كل صياد نحو 500 يورو، مع السماح للسفينة وطاقم الصيادين بالمغادرة، حيث قامت الشركة القبرصية اليونانية مالكة السفينة بدفع الغرامة، ومن المنتظر أن تصل السفينة غدًا، وعلى متنها طاقم الصيادين إلى ميناء ليماسول القبرصي”.