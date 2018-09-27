مصر.. أحكام متفاوتة بالسجن لـ32 إخوانيًا على خلفية أحداث عنف

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الخميس، أحكامها بحق 15 إخوانيًا بالسجن المؤبد، و16 متهمًا آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، و10 سنوات لمتهم واحد.

وقضت محكمة جنايات الإسكندرية في مصر، برئاسة المستشار عبدالله عبد القادر الكيلاني، بمعاقبة 16 متهمًا بالسجن لمدة 5 سنوات، من بينهم الدكتور حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، وصبحي صالح القيادي بالجماعة المحظورة.

كما عاقبت المحكمة 15 متهمًا غيابيًا بالمؤبد والسجن 10 سنوات لمتهم واحد، وانقضاء الدعوى عن متهم فقط لوفاته.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم “القتل العمد، والتخريب، والتجمهر، وتعطيل وسائل النقل ومؤسسات الدولة عن عملها”.