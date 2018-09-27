مصر تنجح في إعادة 78 مواطنًا كانوا محتجزين في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، أنّ السلطات نجحت في إعادة 78 مواطنًا كانوا محتجزين في ليبيا، بعدما دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنها نجحت في إعادة 78 مواطنًا بسلام إلى مصر من ليبيا، وذلك بعد تلقي الوزارة إخطارًا من مكتب المنظمة الدولية للهجرة في تونس، عبر مكتب المنظمة في القاهرة، يفيد باحتجاز ما يقرب من 115 مواطنًا مصريًا؛ لدخولهم بشكل غير شرعي إلى البلاد.

وبينما لم يوضح بيان الخارجية المصرية مصير الـ37 مصريًا الباقين، قالت إن المواطنين عادوا بسلام دون أي أذى.

وتابعت الخارجية: “تم حتى الآن تسيير عدة طائرات من طراز شارتر من ليبيا، لإعادة المواطنين خلال الشهرين الأخيرين، ومازالت الجهود مستمرة لضمان عودة باقي المواطنين المحتجزين”.

وتعاني مصر من زيادة معدلات الهجرة غير الشرعية خلال السنوات الأخيرة، والتي تسببت في مصرع عشرات الشباب، كان آخرها عثور قوات حرس الحدود الليبية على جثامين مصريين شبه متحللة في منطقة الجغبوب، وإنقاذ دورية ليبية 282 مهاجرًا غير شرعي، في عمليتين منفصلتين بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس، أغلبهم مصريون.

ويتخذ الكثير من سماسرة الهجرة غير الشرعية ليبيا، كمحطة عبور للمهاجرين عبر البحر المتوسط إلى السواحل الجنوبية لأوروبا، مستغلين حالة الفوضى الأمنية التي تعيشها ليبيا في الفترة الأخيرة، وقرب سواحلها من إيطاليا.

وكانت السلطات الليبية، طالبت مصر ودول الجوار، بتشديد الإجراءات الأمنية؛ من أجل إحباط الهجرة غير الشرعية إليها، في ظل التدهور الأمني الذي تشهده الأراضي الليبية.