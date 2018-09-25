طالبًا السماح له بقسط من النوم.. فيديو لطفل يبكي داخل الفصل يثير الجدل في مصر

أثار مقطع فيديو لطفل في المرحلة الابتدائية يبكي بشدة داخل الفصل في إحدى المدارس بـ مصر، لرغبته في النوم قليلًا قبل استكمال يومه الدراسي، غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول نشطاء مقطع الفيديو الذي يظهر فيه الطفل وهو يبكي مستنجدًا بمعلمته أن تتركه ينام قليلًا، قائلًا لها: “والنبي سبيني أنام ربع ساعة بس يا حجة”، في الوقت الذي تجاهلته الأخيرة إذ ظهرت ممسكة بهاتفها المحمول وعصا طويل تستخدمها في عقاب التلاميذ.

تنوعت التعليقات على الفيديو بين السخرية من أسلوب الطفل وتسميته لمعلمته بكلمة “حجة”، وبين الغضب والمطالبة بمعاقبة المعلمة والشخص الذي قام بتصوير الفيديو وما يمكن أن يحدث للطفل من تأثير سلبي على حالته النفسية جراء هذا المقطع.

وكتب ناشط تعليقًا على الواقعة: “وده ممكن يتعلم إزاي؟ ومين اللي حيعلمه؟ الحجة؟”، وعلقت ناشطة أخرى: “الفيديو ما يضحك واللي صورت ونشرت لازم تتعاقب، واللي داخله بالعصا يعطونها بعصاها على راسها”.

ومن بين التعليقات أيضًا: “بصراحة أول ما شفته ضحكت بس بعد كده اكتشفت إن المدرس أو المدرسة اللي صوروا الولد عاوزين الحرق.. تخيل إن اللي صوروا الفيديو هما المسؤولين عن تربية وتعليم الطفل ده وغيره”.

فيما ألقى آخرون اللوم على والدة الطفل، فكتب أحدهم: “إنتي هتلومي على المدرسة ونسيتي أمه الفاشلة، لو دخل موجه ولا وزير هي هتتأذي مش أم الطفل اللي سهرت الطفل”.

وفي السياق نفسه علّق أحمد خيري المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم في مصر، على الواقعة في تصريحات تلفزيونية بفضائية “النهار”، قائلًا: “لدينا لجنة متابعة لرصد كل الفيديوهات وكل ما يحدث داخل المدارس”.

وتابع: “الفيديو رصد أكثر من شق؛ هو استخدام الهاتف المحمول، وطريقة معاملة المعلمة، وطريقة إلقاء الطفل، والضرب داخل المدرسة”.

وشدد المتحدث باسم وزارة التعليم المصرية، على أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة وقانونية تجاه الواقعة، وجار البحث عن مصور الفيديو.

واختتم: “تم إرسال الفيديو لوزير التعليم شخصيًا، ويتم عمل مسح شامل على كل المدارس للتوصل للمدرسة التي حدثت بها الواقعة”.

يذكر أن هذه الواقعة لم تكن الأولى التي تثير الجدل في مصر بعد بداية العام الدراسي الجديد، حيث لقي طفل مصرعه في أول يوم دراسي، بسبب الزحام الشديد على الجلوس في “التختة الأولى”.