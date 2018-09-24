القضاء المصري يصدر حكمًا نهائيًا في قضية “مذبحة كرداسة”

قضت أعلى محكمة للطعون في مصر، يوم الأحد، بتأييد أحكام الإعدام والمؤبد بحق 135 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة كرداسة”.

وأصدرت محكمة النقض قرارًا برفض الطعن المقدم من 135 متهمًا بقضية مذبحة كرداسة، على حكم الإعدام شنقًا لـ20 متهمًا، والسجن المؤبد لـ80 متهمًا، وأحكام متفاوتة بحق الباقين.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، في تموز/ يوليو 2017، بعد موافقة المفتي، أحكامًا بالإعدام شنقًا لـ20 متهمًا، وبالسجن المؤبد لـ80 متهمًا، والسجن المشدد 15 سنة لـ34 متهمًا، والسجن 10 سنوات لآخر، وبراءة 21 متهمًا، لاتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة، في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بـ”الاشتراك وآخرين مجهولين في تجمهر، من شأنه جعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء، وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص”.

وينظر القضاء المصري منذ عام 2013، قضايا اتهام عناصر تابعين لجماعة الإخوان المسلمين بارتكاب أعمال شغب وعنف، عقب فض اعتصامين مؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث أصدرت أحكام متفاوتة، تتراوح بين الإعدام والسجن المشدد.