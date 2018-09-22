مصر: “صفقة القرن” لم تطرح بعد.. وهذا موقفنا

قال وزير الخارجية المصرية سامح شكري السبت إن ما يعرف إعلاميًا بـ”صفقة القرن” لم يتم طرحه بعد، مؤكدًا أن مصر تطرح رؤيتها وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومفاوضات حل القضية الفلسطينية.

وأضاف شكري في مؤتمر صحفى عقد السبت على هامش مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ73، أن أي طرح جديد لـ”صفقة القرن” يجب أن يراعى فيها الشرعية الدولية بما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.

وتطرق إلى الأزمة القطرية قائلًا: “لم تتحرك ولن يحدث بها جديد إلا بتنفيذ 13 مطلبًا للدول الأربعة، وهذا موقف ثابت لمصر”.

وجدد الوزير المصري تمسك بلاده بثوابتها المتمثلة في الدستور الذي يكفل حماية حقوق المواطن وحرية التعبير في الإعلام.

وعن تهديدات إيران بغلق مضيق باب المندب في البحر الأحمر قال: “لا يمكن أن يصمت المجتمع الدولي، وخرق حرية الملاحة وقانون البحار يضع صاحبه تحت طائلة القانون الدولي وعقوبات مجلس الأمن”.

وأردف أن الحوار مع مصر بخصوص قضايا حقوق الإنسان مقبول ما دام في إطار حوار وليس بغرض الدفع بممارسة سياسة بعينها.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال خلال مؤتمر الشباب الذي عقد أواخر شهر يوليو الماضي، إن “صفقة القرن تعبير إعلامي وليس سياسي، ونحن نقول إن مصر مع دولة فلسطينية على حدود 67 والقدس الشرقية عاصمة لها”.

وأشار إلى أن مصر تعمل على تخفيف معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، وتتعاون مع الأطراف المعنية لحل القضية الفلسطينية وتحقيق المصالحة.