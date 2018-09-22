علاء مبارك يرد على صفقة شقيقه جمال وجماعة الإخوان

رد علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك السبت، على ما تردد حول وجود صفقة بين شقيقه “جمال مبارك”، وجماعة الإخوان بشأن خوض الانتخابات الرئاسية المُقبلة والاستعداد لها وتشكيل تحالفات.

ونفى علاء مبارك ما تم تداوله حول وجود صفقة بين شقيقه جمال مبارك وجماعة الإخوان الإرهابية، ووصفها بأنها “هرتلة” تدل على سطحية وفقر من حللها.

وغرد علاء عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” قائلا: “يخرج علينا بتخاريف، مرة بأنه يخشي من وجود صفقة بين الإخوان وجمال، ومن قبل قال وما يُدرينا لعل هناك من يهندس صفقة لعام 2022 الحكومة والبرلمان للإخوان والرئاسة لجمال”.

ووصف نجل الرئيس الأسبق في تغريدته ما حدث بـ: “هرتلة تدل على سطحية وفقر في التحليل وقراءة الأحداث وعلى شخصية ضعيفة قابلة للتحول في أقل من الفيمتو ثانية، شفاه الله”.

وكان الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، قال الإثنين الماضي إنه يتخوف من تحركات جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، متسائلًا: “مش فاهم جمال مبارك عايز إيه؟!”.

وأضاف رزق في لقائه مع قناة “دي إم سي”، مع الإعلامية إيمان الحصري، أن جمال مبارك وأحمد عز، أمين التنظيم في الحزب الوطني المنحل، هما سبب اندلاع ثورة 25 يناير؛ بسبب الغضب الشعبي من مشروع التوريث.

وتابع: “أنا متخوف من أن تكون هناك صفقة بين جمال مبارك والإخوان، ولكن الدولة المصرية قوية، ولن تقبل بالعودة إلى ما قبل 30 يونيو أو ما قبل 25 يناير”، مطالبًا بـ”قطع الطريق على رموز النظام السابق والإخوان لعدم عودتهم إلى المشهد السياسي”.