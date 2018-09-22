الأيدي الناعمة داخل محطات الوقود.. عندما تقتحم الفتيات مهن الرجال في مصر (فيديو)

دفعت الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات البطالة في مصر، فتيات إلى مخالفة العادات والتقاليد فأقدمن على اقتحام مهن كانت حكرًا على الذكور، إذ باتت رؤية فتيات يعملن في تزويد السيارات بالوقود، أمر طبيعي ومقبول في المجتمع المصري.

ففي محطة وقود على كورنيش النيل بمنطقة المعادي، تشاهد 7 فتيات يقفن بزي عمال المحطة وقد فرضن اهتمامًا واحترامًا كبيرًا لدى رواد المحطة، في حين أشاد نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقدرة الفتيات على مصارعة الوضع الاقتصادي ومخالفة العادات والتقاليد.

تحدثت بعض الفتيات لـ”إرم نيوز” عن التجربة الجديدة ومدى إقبالهن على الوظيفة، وكيف تأقلمن مع الوضع الجديد، فضلًا عن البدايات التي أتاحت لهن فرصة الانضمام لفريق التزويد بالوقود.

لم تخلُ أحاديث الفتيات من الجرأة والمغامرة والشجاعة لإثبات ذاتهن، كما تحدثن أيضًا عن مشكلات تعرضن لها في البداية بسبب عدم تقبل أسرهن بالعمل في محطة الوقود.

من ناحيتهم، رأى مواطنون في حديثهم لـ”إرم نيوز”،أن الفكرة مشجعة للفتيات لإثبات ذاتهن، بينما تحدثت إدارة محطة الوقود عن سلبيات واجهتهم في بداية التجربة، لاسيما عندما اعترض البعض على الفكرة، بالقول إن الفتيات سيتعرضن لمضايقات ومعاكسات عديدة، قبل أن يتقبلوا الفكرة وتحظى باحترام الجميع.