تركيا تعتقل 4 صيادين مصريين قبالة قبرص

اعتقلت بارجة تركية مساء الجمعة، 5 صيادين، 4 منهم مصريو الجنسية، بعد اعتراض قارب الصيد خاصتهم بالقرب من الساحل الشمالي لجزيرة قبرص.

وتبذل سلطات قبرص اليونانية والأمم المتحدة جهودا للإفراج عن الصيادين والقارب الذي تعود ملكيته لقبرصي يوناني، كما أن أحد الصيادين الذين تم اعتقالهم قبرصي يوناني.

وقال الناطق باسم الأمم المتحدة، عليم صديقي، بأن المنظمة الدولية تحاول “تسوية هذا الوضع، وهو وضع مؤسف”.

بينما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القبرصية، دميتريس صامويل، بأن مالك زورق الصيد الذي يحمل علم قبرص أبلغ السلطات بأن البارجة التركية اقتربت من زورقه على بعد 32 كيلومترا من الساحل الشمالي الغربي للجزيرة مساء الجمعة.