تحرش جنسي ينتهي بجريمة قتل

ألقت الجهات الأمنية في مصر فجر اليوم الجمعة، القبض على متهم بقتل شاب عشريني بمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة، بعد محاولته دفع التحرش عن شقيقته.

وتشير التفاصيل إلى أن الشاب دافع عن شقيقته من التحرش الجنسي، بعدما قام أحد الأشخاص بإلقاء كلمات مثيرة عليها ولمس مناطق حساسة بجسدها، ليسارع شقيقها إلى الاشتباك مع المتحرش في الشارع.

وتدخل عدد من جيران المجني عليه لفض الاشتباك، قبل أن يفاجأ المجني عليه بقدوم مجموعة من أصدقاء الجاني الذين قاموا بتهشيم رأسه أمام أفراد أسرته داخل منزل العائلة.

وسارع بعض الأهالي إلى نقل المجني عليه للمستشفى لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، بينما تمكن الجاني وقرابة 10 من أصدقائه، من الهرب، قبل أن يتم ضبطهم بعدها بساعات في أحد المقاهي.

وشيع الآلاف من أهالي منطقة كرداسة مساء أمس الخميس، جنازة المجني عليه وسط لحظات مؤثرة من أسرته وجيرانه بسبب ما تعرض له.