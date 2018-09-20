بنحو 350 مليون دولار.. مصر توقع اتفاقًا مع “سيمنس” لإدارة 3 محطات كهرباء عملاقة

وقعت مصر، اليوم الخميس، عقدًا قيمته 352 مليون دولار مع “سيمنس إيه.جي” و”سيمنس تكنولوجي”؛ لإدارة 3 محطات عملاقة للكهرباء تم تشييدها لسد فجوة في حاجات البلاد من الكهرباء، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وقالت الوكالة: إن الشركتين ستقومان بتشغيل وصيانة وإدارة محطات الكهرباء الثلاث، التي وصفت بأنها الأكبر في العالم، حين بدأ تشييدها في عام 2015، في العاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة ومنطقة البرلس في شمال دلتا النيل ومدينة بني سويف إلى الجنوب من القاهرة، حيثُ تولد كل محطة 4.8 جيجاوات من الكهرباء.

ونقلت الوكالة عن رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، جابر دسوقي، قوله: “حدود الأعمال تتضمن تشغيل وصيانة وإدارة المحطات الثلاث، من خلال فريق تشغيل وصيانة بالشركة القابضة لكهرباء مصر والذين سيتم التعاقد معهم من قبل شركة سيمنس، وذلك بعد أن تم تدريبهم ضمن البرنامج التدريبي بألمانيا، وتحت إدارة مديري مواقع أجانب لنقل خبراتهم إلى طاقم عمل الشركة”.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد افتتح، في شهر يوليو/تموز الماضي، محطات الكهرباء التي شيدتها “سيمنس” بتكلفة إجمالية بلغت 6 مليارات يورو؛ ما يُعادل 7 مليارات دولار، وفق رويترز.

وشرعت مصر في بناء المحطات في وقت كانت تُعاني من انقطاعات متكررة للكهرباء، واضطرت مصانع إلى الإغلاق لأشهر في ذلك الحين.