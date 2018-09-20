مصر.. إخلاء سبيل نجلي مبارك في قضية “التلاعب بالبورصة”

مصر.. إخلاء سبيل نجلي مبارك في قضية “التلاعب بالبورصة”

محكمة الاستئناف المصرية، قررت في وقت سابق اليوم، إحالة القضية إلى دائرة قضائية جديدة.

المصدر: سيد الطماوي – إرم نيوز

قضت محكمة الجنايات المصرية، اليوم الخميس، بقبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على قرار حبسهما في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”التلاعب في البورصة”، وإخلاء سبيلهما بكفالة 100 ألف جنيه لكل منهما.

وحددت المحكمة جلسة 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لمحاكمتهما أمام دائرة جديدة، بعد رد القاضي.

وقال فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن علاء وجمال مبارك وآخرين، في قضية “التلاعب بالبورصة”، خلال المرافعة عنهم اليوم، إن علاء وجمال قضيا أقصى مدة للحبس الاحتياطي على ذمة قضية بالجنح.

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