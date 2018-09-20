مصر.. تطور جديد بمحاكمة علاء وجمال مبارك حول “التلاعب في البورصة”

قرَّرت محكمة الاستئناف المصرية، اليوم الخميس، قبول طلب الرد المقدَّم من علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ضد هيئة محكمة القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”التلاعب في البورصة”، وهو ما يعني أن القضية سيتم النظر بها أمام دائرة قضائية جديدة.

وكانت هيئة المحكمة أمرت، السبت الماضي، بالقبض على المتهمين بقضية “التلاعب في البورصة”، ومن بينهم نجلا الرئيس الأسبق، وحسن هيكل نجل الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، و2 آخران، خلال استئناف محاكمتهم وترحيلهم لسجن طرة تنفيذًا لقرار المحكمة.

وقرَّرت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار حمدي عبدالرازق، قبول الطلب المقدم من علاء وجمال مبارك وياسر سليمان الملواني، لرد هيئة المحكمة.

وجاء الطلب بعد أن رفضت محكمة جنايات القاهرة، تظلم نجلي الرئيس الأسبق على قرار الحبس، وأمرت بحبسهما على ذمة القضية.

وكان المحامي فريد الديب، وكيل الدفاع عن المتهمين علاء وجمال، وكذلك المحامي محمد بهاء أبوشقة، وكيل الدفاع عن المتهم الثالث ياسر سليمان الملواني تقدَّما الأحد الماضي، بتظلم لمحكمة استئناف القاهرة من قرار الحبس.

وكان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الأسبق قرَّر إحالة كلّ من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية “هيرمس” وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا بالمخالفة للقانون.