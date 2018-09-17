القبض على عصابة سودانيّة متخصصة بسرقة رواد البنوك في مصر

أعلنت وزارة الداخلية في مصر، الإثنين، القبض على تشكيل عصابي لسرقة رواد البنوك في المناطق الراقية بالعاصمة المصرية القاهرة، يتكون من 4 وافدين سودانيين.

وجاء القبض على التشكيل العصابي بعد تلقي قسم الشرطة عدة بلاغات بحوادث سرقة حقائب من داخل سيارات المواطنين، عقب خروجهم من البنوك.

وكشفت التحقيقات الأولية أن مجموعة من الوافدين السودانيين يراقبون رواد البنوك بعد خروجهم بالأموال، قبل أن يقوم اثنان منهم بسرقة سياراتهم بطريقة مفاجئة.

ولفتت إلى أنه تم إعداد كمين للتشكيل العصابي أمام أحد البنوك في منطقة مدينة نصر، لتتمكن الشرطة المصرية من الإيقاع بالتشكيل وضبط أفراده.

وأحال قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة التشكيل العصابي إلى النيابة العامة؛ من أجل استكمال التحقيقات اللازمة في القضية.