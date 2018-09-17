عبدالهادي القصبي رئيسًا لائتلاف الأغلبية بالبرلمان المصري

فاز رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب المصري، الدكتور عبدالهادي القصبي، برئاسة ائتلاف الأغلبية بالبرلمان المصري “دعم مصر” اليوم الإثنين، بعد إعلان رئيسه السابق محمد السويدي عدم ترشحه لرئاسته مرة أخرى.

واختار أعضاء الائتلاف، اليوم، القصبي لخلافة السويدي على رئاسة الائتلاف، بالتزكية؛ لعدم ترشح أحد من أعضاء الائتلاف.

وأعلن السويدي رسميًا اختيار القصبي رئيسًا للائتلاف، بعد عدم إعلان أحد الترشح.

ونظم ائتلاف ذات الأغلبية البرلمانية، اليوم، مؤتمرًا ضم جميع الأعضاء بأحد الفنادق الشهيرة بمدينة نصر، لاختيار رئيس جديد.

ودعا السويدي، السبت الماضي، أعضاء الائتلاف لجمعية عمومية؛ وذلك لاختيار الرئيس الجديد للائتلاف خلفًا له، بعدما أعلن أنه لن يترشح للرئاسة مرة أخرى.

ويبلغ عدد أعضاء الائتلاف 400 عضو من أصل 569 هم أعضاء مجلس النواب المصري، أي يستحوذ الائتلاف على ما يقرب من 70 % من أعضاء البرلمان.