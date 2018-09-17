السيسي يؤكد ضرورة كشف ملابسات مقتل ريجيني

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الإثنين، رسالة جديدة إلى إيطاليا بشأن قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، خلال جلسة مباحثات عقدها اليوم، مع رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو.

وأكد السيسي خلال استقبال روبرتو فيكو، وبحضور رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، وسفير إيطاليا بالقاهرة، حرص بلاده على التوصل للحقيقة في قضية مقتل الطالب الإيطالي ريجيني في مصر.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية المصرية، اليوم الإثنين: إن “اللقاء تناول قضية الطالب ريجيني، وأكد السيسي حرص مصر على التوصل إلى الحقيقة، والتزام السلطات المصرية بالشفافية الكاملة مع الجانب الإيطالي، والتعاون من قبل النيابة العامة مع نظيرتها الإيطالية، وكذلك توجيهات الرئيس بتذليل أي عقبات أمام التحقيقات الجارية، بهدف تسوية القضية، والتوصل إلى الجناة وتقديمهم إلى العدالة”.

وبحسب البيان، أعرب رئيس البرلمان الإيطالي عن تقدير بلاده لما أشار إليه الرئيس المصري، والإرادة القوية لدى مصر للتوصل إلى الحقيقة التي يبحث عنها الجانبان، والقبض على مرتكبي الجريمة من خلال تعاونهما المشترك، الأمر الذي سيكون له بالغ الأثر الإيجابي لدى الرأي العام الإيطالي.

ولفت روبرتو فيكو إلى تطلعه لسرعة تسوية القضية على نحو يسهم في دفع العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك.

وكان ريجيني (28 عامًا)، طالب الدراسات العليا في جامعة كامبريدج البريطانية، يجري أبحاثًا حول نقابات العمال المستقلة في مصر، قبل أن يختفي يوم 25 يناير/كانون الثاني 2016.

وظهرت جثته عقب 10 أيام من اختفائه، وهي ملقاة على إحدى الطرق الصحراوية، وتظهر عليها علامات تعذيب.

وأظهر تشريح الجثة، أنه تعرض للتعذيب لعدة أيام قبل وفاته، واتهمت وسائل إعلام إيطالية أجهزة الأمن المصرية بـ “التورط في قتله”، وهو ما تنفيه القاهرة.

وعاد السفير الإيطالي إلى القاهرة، في سبتمبر/أيلول 2017، بعد قرابة عام ونصف العام من استدعائه على خلفية الأزمة.