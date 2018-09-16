سجين مصري يفتعل شغبًا والشرطة تكتشف مفاجأة صادمة

فوجئ عناصر الشرطة وأطباء بمستشفى “قنا العام” في مصر، اليوم الأحد، وجود هاتف محمول داخل معدة أحد المساجين قام بابتلاعه بجانب بعض الأوراق المالية بعد قيامه بأعمال شغب داخل السجن.

وبدأت تفاصيل الواقعة عقب تلقي اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة المسجون سيد محمد أحمد ( 34 عامًا)، بحالة قيء دموي وآلام شديدة بالبطن، بعد أعمال شغب تسبب بها داخل سجن قنا.

وكشفت التحريات أن السجين قام حال ضبطه بابتلاع الأوراق المالية والهاتف، ما أدى لإصابته على الفور بقيء دموي وجرى نقله للمستشفى وسط حراسة مشددة لتلقي العلاج اللازم، واستخراج الهاتف، ليعاد للسجن مجددًا.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية ضد السجين، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق في الحادثة الغريبة.