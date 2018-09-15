رئيس ائتلاف دعم مصر: لن أترشح لقيادة الأغلبية البرلمانية

أعلن النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف “دعم مصر” عدم ترشحه لرئاسة الائتلاف مرة أخرى، وذلك في الانتخابات المقرر لها 17 سبتمبر الجاري.

يأتي ذلك قبل أيام من إجراء الانتخابات الداخلية للائتلاف، ما يمثل مفاجأة لنواب البرلمان المصري.

وقال السويدي في رسالة لأعضاء الائتلاف، موضحًا موقفه من الانتخابات “السادة أعضاء ائتلاف دعم مصر، أعلن من الآن وقبل انتهاء فترة رئاسة الائتلاف بأنني لن أترشح مرة أخرى على منصب رئاسته”.

وأضاف “سأظل متواجدًا داخل الائتلاف في المكتب السياسي طبقًا للائحة كرئيس سابق للائتلاف لدعم القيادات الجديدة وللمضي في المشروعات والمبادرات التي عقدنا العزم عليها لاستكمال مسيرة التنمية والبناء لوطننا الحبيب”، داعيًا الجمعية العمومية للانعقاد لاختيار رئيس الائتلاف الجديد.

يذكر أن ائتلاف دعم مصر هو صاحب الأغلبية البرلمانية داخل البرلمان المصري بإجمالي 337 نائبًا بشكل رسمي يمثلون بعض الأحزاب والمستقلين، من إجمالي 595 نائبًا هم عدد أعضاء البرلمان بعد استقالة النائب المعين من قبل رئيس الجمهورية المستشار سري صيام.

وشكل اللواء الراحل سامح سيف اليزل وكيل جهاز المخابرات الأسبق، الائتلاف بعد نجاح 120 نائبًا في القائمة التي خاض بها الانتخابات باسم “في حب مصر” ليكون ممثلاً للأغلبية.