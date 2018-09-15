ماذا قال علاء مبارك في أول تعليق بعد قرار القبض عليه؟

ماذا قال علاء مبارك في أول تعليق بعد قرار القبض عليه؟

محكمة الجنايات أمرت بالقبض على جمال وعلاء مبارك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة".

المصدر: عبدالله المصري- إرم نيوز

قال علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، إن الحقيقة ستظهر يومًا ما، معربًا عن شكره لكل من سانده وشقيقه؛ وذلك بعد قرار محكمة الجنايات بالقبض عليه وشقيقه جمال في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التلاعب بالبورصة”.

وكتب علاء في تغريدة عبر موقع “تويتر”: “الحمد والشكر لله على كل حال، أمر بحبسنا مرة أخرى في قضية البورصة، وإن شاء الله وبإذن المولى عز وجل ستظهر الحقيقة في يوم، طالما ربنا موجود، شكرًا لكل من ساندنا ووقف بجانبنا.. يارب”.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، عبر الاتفاق  فيما بينهم على بيع البنك الوطني؛ لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينهم من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

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