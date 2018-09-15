ماذا قال علاء مبارك في أول تعليق بعد قرار القبض عليه؟

قال علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، إن الحقيقة ستظهر يومًا ما، معربًا عن شكره لكل من سانده وشقيقه؛ وذلك بعد قرار محكمة الجنايات بالقبض عليه وشقيقه جمال في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التلاعب بالبورصة”.

وكتب علاء في تغريدة عبر موقع “تويتر”: “الحمد والشكر لله على كل حال، أمر بحبسنا مرة أخرى في قضية البورصة، وإن شاء الله وبإذن المولى عز وجل ستظهر الحقيقة في يوم، طالما ربنا موجود، شكرًا لكل من ساندنا ووقف بجانبنا.. يارب”.

الحمد والشكر لله علي كل حال ، امر بحبسنا مرة اخري في قضية البورصة وان شاء الله وبأذن المولي عز وجل ستظهر الحقيقة في يوم طالما ربنا موجود ، شكرًا لكل من ساندنا ووقف بجانبنا . يارب ???? — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) September 15, 2018

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، عبر الاتفاق فيما بينهم على بيع البنك الوطني؛ لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينهم من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.