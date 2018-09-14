خبير: مصر خسرت 100 مليار جنيه بسبب منازعات المستثمرين القدامى (فيديو)

كشف الخبير الاقتصادي المصري مصطفى بدرة أن مصر خسرت في عام واحد فقط، نحو 100 مليار جنيه مصري (5.5 مليار دولار) بسبب الدخول في منازعات وتحكيم دولي مع المستثمرين القدامى.

وقال بدرة، خلال لقاء تلفزيوني، إن هناك دراسة متأنية أجرتها المجموعة الوزارية الاقتصادية بالتعاون مع بعض الخبراء، لدراسة فض تلك المنازعات، وبالفعل جرى إنجاز العديد منها مع الدول العرب التي تنازلت عن جزء كبير، ولكن مازالت هناك بعض المنازعات قائمة حتى الآن.

وأضاف أن الدولة تبدأ قبل اللجوء للتحكيم الدولي حالة تفاوضية مع بعض المستثمرين، على أن يتم القبول أو الرفض، مشيرًا إلى أن القائمين على الأمر يسعون جاهدين لإنهاء تلك المنازعات دون دفع أي شيء، ولكن هناك العديد من التعقيدات والتشابكات التي تحول بينهم وبين هذا الأمر.

وصدر يوم 3 أيلول/ سبتمبر الماضي حكم هيئة تحكيم دولية تابعة للبنك الدولي ضد شركة مصرية للبترول والغاز مملوكة للدولة، بدفع مبلغ يزيد على 2 مليار دولار إلى شركة إسبانية إيطالية.

وكانت هذه الشركة قد أبرمت فى عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك اتفاقًا مع الحكومة المصرية بإنشاء مصنع كبير في دمياط، لتسييل الغاز الطبيعي وتصديره إلى أوروبا، وتعهدت مصر بتوفير الغاز، ولكن اتضح أن مصر لديها عجز كبير في الغاز، ما أدى إلى وقف ضخ الغاز إلى المصنع الذي توقف عن العمل وخسائر للشركة.