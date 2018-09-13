مصادرة أموال مرشد “الإخوان” ومئات من أعضائها في مصر

أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في مصر، اليوم الخميس، حكمًا جديدًا بمصادرة أموال مرشد جماعة الإخوان و1588 آخرين من الجماعة بينهم قيادات بارزة.

وجاء الحكم الصادر من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة لتوفير غطاء قانوني لقرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والخاص بمصادرة أموال 1589 إخوانيًا على رأسهم محمد بديع مرشد الجماعة.

وشمل القرار التحفظ على 118 شركة و1133 جمعية و104 مدارس و39 مستشفى و62 موقعًا إخباريًا وقناة فضائية لتمويلها الإرهاب.

وصدر القرار وفقًا للقانون رقم 22 لسنة 2018 والخاص بتشكيل لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية.

ووفقًا للمادة السادسة من القانون رقم 22 لسنة 2018 الخاص بتشكيل لجنة التحفظ فإن “لكل ذي صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه إعلانًا قانونيًا أمام محكمة الأمور المستعجلة”.